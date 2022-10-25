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Настолько понравились, что решили купить? Украина готова купить 11 американских беспилотников, которые получала даром

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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БПЛА PUMA
БПЛА PUMA

Украина купит улучшенные модели дрона, которым пользуются ВСУ с весны

В скором времени ВСУ могут получить 11 мощных комплексов беспилотников PUMA-LE общей стоимостью более 540 млн грн и комплекты антенн к ним, благодаря которым беспилотники преодолевают расстояние до 60 км

Дроны оснащены обычной и тепловизионной камерой с 6-кратным зумом. Это позволяет обнаруживать противника днем, ночью и в любую погоду, о чем сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своем Телеграмм-канале.

Дроны находятся в полете около 6 часов и поднимаются на высоту до 3 километров. Это делает их незаметными для врага.

PUMA-LE

PUMA-LE на вооружении в 18 странах мира: США, Великобритания, Германия, Франция. Теперь пополняем такими "птичками" и наш фронт.

Как уточнил министр, покупка произошла за счет донатов украинцев на Армию дронов через фандрейзинговую платформу UNITED24, инициированную Президентом Владимиром Зеленским.

Не первые Пумы в ВСУ?

Интересно, что еще в апреле Министерство обороны США сообщало о выделении Украине в рамках пакета военной помощи на $300 млн неназванного числа тактических БПЛА PUMA.

11 БПЛА PUMA-LE является одной из модификаций собственно PUMA и благодаря новой аккумуляторной батарее способна держаться в воздухе до 5,5-6 часов. Стоимость 1 комплекса базового варианта PUMA составляет $250 тысяч (порядка 10 млн грн) за комплекс, в который входят 3 БПЛА RQ-20 Puma и 2 наземные станции управления.

Технические характеристики базового БПЛА RQ-20 Puma:

  • длина – 1,4 м;
  • размах крыльев – 2,8 м;
  • максимальная взлетная масса – 5,9 кг;
  • мощность двигателя – 1 л.с.;
  • максимальная скорость – 83 км/ч;
  • крейсерская скорость – 37 км/ч;
  • радиус действия – до 60 км (LRTA Puma);
  • продолжительность полета – до 5,5 ч (Puma LE).

Тем временем ВСУ получили уникальные микродроны, весом в 32 грамма, способные вести разведку на дальности до 1 километра.

Теги:
#США #Оружие #Военная техника #БПЛА #Дрон #Война с РФ