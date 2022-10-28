В Украине строят завод "Байрактаров": гендиректор компании назвал срок завершения работ
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Теперь эти беспилотники будут собирать в Украине
После того, как стало известно о начале строительства в Украине завода по выработке БПЛА "Bayraktar TB2", наконец-то стал известен конкретный срок, когда завод начнет работать. Это произойдет через два года.
Об этом сообщило информационное агентство Reuters. Как отмечается, турецкая оборонная компания Baykar планирует завершить строительство именно в такой срок. Генеральный директор Халук Байрактар подчеркнул, что планы продвигаются несмотря на некоторые препятствия, созданные вторжением российской федерации.
"Наш план реализуется. Сейчас у нас есть архитектурный проект. Фаза детального проектирования закончена. И мы будем двигаться собственно к строительству… в течение двух лет мы хотели бы закончить это", — сказал он.
Ведь следует отметить, что завод "Байракторов" компания планировала построить в Украине еще в преддверии полномасштабного вторжения российской федерации. Соглашение между Украиной и Турцией об этом было подписано в начале февраля 2022 года.
"Байрактар" – это турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник с большой продолжительностью полета. Он способен выполнять дистанционно управляемые или автономные полеты. Станции БПЛА также способны перехватывать управление беспилотниками друг друга, что позволяет быстро менять тактику.
Как сообщал "Телеграф" ранее, в кремле испугались новости об изготовлении "Байрактаров" в Украине и сразу же дали реакцию. Спикер путина песков, в частности, сказал, что такое предприятие "демилитаризуют".