В Украине строят завод "Байрактаров": гендиректор компании назвал срок завершения работ

Теперь эти беспилотники будут собирать в Украине

После того, как стало известно о начале строительства в Украине завода по выработке БПЛА "Bayraktar TB2", наконец-то стал известен конкретный срок, когда завод начнет работать. Это произойдет через два года.

Об этом сообщило информационное агентство Reuters. Как отмечается, турецкая оборонная компания Baykar планирует завершить строительство именно в такой срок. Генеральный директор Халук Байрактар подчеркнул, что планы продвигаются несмотря на некоторые препятствия, созданные вторжением российской федерации.

"Наш план реализуется. Сейчас у нас есть архитектурный проект. Фаза детального проектирования закончена. И мы будем двигаться собственно к строительству… в течение двух лет мы хотели бы закончить это", — сказал он.

Ведь следует отметить, что завод "Байракторов" компания планировала построить в Украине еще в преддверии полномасштабного вторжения российской федерации. Соглашение между Украиной и Турцией об этом было подписано в начале февраля 2022 года.

"Байрактар" – это турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник с большой продолжительностью полета. Он способен выполнять дистанционно управляемые или автономные полеты. Станции БПЛА также способны перехватывать управление беспилотниками друг друга, что позволяет быстро менять тактику.

Турецкий БПЛА на вооружении Украины

Как сообщал "Телеграф" ранее, в кремле испугались новости об изготовлении "Байрактаров" в Украине и сразу же дали реакцию. Спикер путина песков, в частности, сказал, что такое предприятие "демилитаризуют".