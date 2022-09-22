Новые "Байрактары"-истребители на украинских двигателях начали испытывать: чем они хороши

Летать беспилотник начнет ориентировочно с 2023 года

Беспилотники Bayraktar ТВ-2, которые хорошо проявляют себя на поле боя в Украине, не единственные в линейке турецкого производителя. На днях испытания прошел первый в турецком производстве беспилотный реактивный истребитель Bayraktar Kızılelma. Он особенный тем, что в нем используются украинские двигатели, а собирать его, как ожидается, будут на заводе в Украине.

Компания-производитель провела первое испытание интеграции двигателя и самого прототипа БпЛА. Оно было успешным.

Производитель двигателей для обоих вариантов комплектации беспилотного истребителя будет компания "Мотор Сич".

Реактивный сверхзвуковой малозаметный палубный беспилотник планируют запустить в 2023 году. Он предназначен для борьбы с вражеской системой ПВО и уничтожения целей в воздухе. Также у БпЛА есть и другое название — MIUS.

Согласно планам он должен стать частью авиагруппы турецкого авианосца Anadolu. Особенностью будет также запуск его без катапульты.

Bayraktar Kızılelma в сравнении с другим беспилотником компании

Технические характеристики Bayraktar Kızılelma:

скорость базовой версии — 800 км/часдлительность полета — до 5 часов

максимальная высота полета — 12 км

боевая грузоподъемность — 1 тонна.

Стоит отметить, что одна из модификаций планируется сверхзвуковой. Также важно, что Kizilelma, согласно планам, будет производиться на будущем заводе "Байрактар" в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в США пообещали ВСУ современные дроны-камикадзе. Враг также пытается достать оружие за границей — кроме иранских беспилотников, россиян заинтересовали китайский разработки — что они могут купить.