Новые "Байрактары"-истребители на украинских двигателях начали испытывать: чем они хороши
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Летать беспилотник начнет ориентировочно с 2023 года
Беспилотники Bayraktar ТВ-2, которые хорошо проявляют себя на поле боя в Украине, не единственные в линейке турецкого производителя. На днях испытания прошел первый в турецком производстве беспилотный реактивный истребитель Bayraktar Kızılelma. Он особенный тем, что в нем используются украинские двигатели, а собирать его, как ожидается, будут на заводе в Украине.
Компания-производитель провела первое испытание интеграции двигателя и самого прототипа БпЛА. Оно было успешным.
Производитель двигателей для обоих вариантов комплектации беспилотного истребителя будет компания "Мотор Сич".
Реактивный сверхзвуковой малозаметный палубный беспилотник планируют запустить в 2023 году. Он предназначен для борьбы с вражеской системой ПВО и уничтожения целей в воздухе. Также у БпЛА есть и другое название — MIUS.
Согласно планам он должен стать частью авиагруппы турецкого авианосца Anadolu. Особенностью будет также запуск его без катапульты.
Технические характеристики Bayraktar Kızılelma:
- скорость базовой версии — 800 км/часдлительность полета — до 5 часов
- максимальная высота полета — 12 км
- боевая грузоподъемность — 1 тонна.
Стоит отметить, что одна из модификаций планируется сверхзвуковой. Также важно, что Kizilelma, согласно планам, будет производиться на будущем заводе "Байрактар" в Украине.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в США пообещали ВСУ современные дроны-камикадзе. Враг также пытается достать оружие за границей — кроме иранских беспилотников, россиян заинтересовали китайский разработки — что они могут купить.