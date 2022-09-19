САУ, бьющее на 100 км, и БПЛА с дальностью в 4000 км, но никаких HIMARS – какое оружие рф может попросить у Китая?

рф могла заинтересоваться китайским оружием, ведь свое показало полную неэффективность

Президент США Джозеф Байден пригрозил КНР санкциями, если Китай начнет поставлять оружие рф для войны с Украиной. Об этом сообщает CNN.

Как пишут американские журналисты, Джо Байден добавил, что "пока" нет "доказательств" того, что Китай передавал оружие или "другие вещи, которые Россия хочет" для помощи в войне в Украине.

"Телеграф" решил разобраться, какие образцы военной техники КНР могут заинтересовать оккупантов.

БПЛА лучше иранских

Как признались в ВСУ, в последнее время весьма эффективно против нас действуют иранские ударные дроны серии Shahed, ставшие в рф "Геранью М214". Лучшая модель БПЛА данного типа, Shahed 136, несет от 4 до 8 ракет или бомб и может находиться в воздухе до 24 часов с дальностью действия до 2000 километров.

При этом китайский ударный дрон Wing Loong может находиться в небе до 20 часов, дальность в 4000 км с предельной высотой в 5 000 метров, вооружаться бомбами и ракетами.

Как и иранский Shahed, китайский дрон является нелицензионной копией американского беспилотника MQ-1 Predator (Хищник), что обуславливает высокие характеристики. При этом цена китайского дрона порядка $1 млн против $4 млн у "Хищника".

Все это делает китайский беспилотный ударный дрон опасным противником, в случае его появления на фронте в руках оккупантов.

САУ НАТОвского стандарта

Серьезным преимуществом ВСУ на передовой является дальнобойность артиллерийских систем – до 45-47 км против 30-35 км у вс рф, что обеспечивается орудиями стандартов НАТО – 155 мм и длиной ствола в 52 калибра (7,9 метра).

Однако у КНР также имеются САУ с калибром снарядов 155 мм и длиной орудия в 52 калибра, что позволяет иметь схожие характеристики с НАТОвскими образцами.

В частности, речь идет о САУ PLZ-05, чья дальность может составлять:

20 км для управляемых снарядов с лазерной системой наведения;

39 км для обычных снарядов;

53 км для активно-реактивного снаряда;

если верить открытым источникам, свыше 100 км для снарядов WS-35, являющихся китайскими аналогами снарядов Excalibur.

Даже если данные о дальнобойности снарядов WS-35 и преувеличены, более длинный ствол пушек точно позволит забрасывать снаряды дальше, чем стволы САУ вс рф, имеющих длину ствола в 39 калибров.

Аналогов HIMARS – нет

Но есть и хорошая новость, выставить что-то аналогичное HIMARS, КНР также не в состоянии, хотя ее армия и имеет массу РСЗО калибром от 122 до 400 мм, они не могут похвастаться наличием управляемых снарядов и точностью американской РСЗО.

К примеру, поставляемая на экспорт РСЗО SR-5, имеющая калибр в 220 мм (у HIMARS 227 мм), может стрелять максимум на 70 км, против 80 км у HIMARS. А ее точность оценивается в 0,2% от максимальной дальности. Иначе говоря, на дальности в 70 км, ракета SR-5 может промазать по цели на 150 метров.

РСЗО SR-5

В целом рф испытывает все более серьезные проблемы, в частности с боеприпасами, чьих запасов не всегда хватает для поддержания высокого темпа огня.