САУ, бьющее на 100 км, и БПЛА с дальностью в 4000 км, но никаких HIMARS – какое оружие рф может попросить у Китая?
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рф могла заинтересоваться китайским оружием, ведь свое показало полную неэффективность
Президент США Джозеф Байден пригрозил КНР санкциями, если Китай начнет поставлять оружие рф для войны с Украиной. Об этом сообщает CNN.
Как пишут американские журналисты, Джо Байден добавил, что "пока" нет "доказательств" того, что Китай передавал оружие или "другие вещи, которые Россия хочет" для помощи в войне в Украине.
"Телеграф" решил разобраться, какие образцы военной техники КНР могут заинтересовать оккупантов.
БПЛА лучше иранских
Как признались в ВСУ, в последнее время весьма эффективно против нас действуют иранские ударные дроны серии Shahed, ставшие в рф "Геранью М214". Лучшая модель БПЛА данного типа, Shahed 136, несет от 4 до 8 ракет или бомб и может находиться в воздухе до 24 часов с дальностью действия до 2000 километров.
При этом китайский ударный дрон Wing Loong может находиться в небе до 20 часов, дальность в 4000 км с предельной высотой в 5 000 метров, вооружаться бомбами и ракетами.
Как и иранский Shahed, китайский дрон является нелицензионной копией американского беспилотника MQ-1 Predator (Хищник), что обуславливает высокие характеристики. При этом цена китайского дрона порядка $1 млн против $4 млн у "Хищника".
Все это делает китайский беспилотный ударный дрон опасным противником, в случае его появления на фронте в руках оккупантов.
САУ НАТОвского стандарта
Серьезным преимуществом ВСУ на передовой является дальнобойность артиллерийских систем – до 45-47 км против 30-35 км у вс рф, что обеспечивается орудиями стандартов НАТО – 155 мм и длиной ствола в 52 калибра (7,9 метра).
Однако у КНР также имеются САУ с калибром снарядов 155 мм и длиной орудия в 52 калибра, что позволяет иметь схожие характеристики с НАТОвскими образцами.
В частности, речь идет о САУ PLZ-05, чья дальность может составлять:
- 20 км для управляемых снарядов с лазерной системой наведения;
- 39 км для обычных снарядов;
- 53 км для активно-реактивного снаряда;
- если верить открытым источникам, свыше 100 км для снарядов WS-35, являющихся китайскими аналогами снарядов Excalibur.
Даже если данные о дальнобойности снарядов WS-35 и преувеличены, более длинный ствол пушек точно позволит забрасывать снаряды дальше, чем стволы САУ вс рф, имеющих длину ствола в 39 калибров.
Аналогов HIMARS – нет
Но есть и хорошая новость, выставить что-то аналогичное HIMARS, КНР также не в состоянии, хотя ее армия и имеет массу РСЗО калибром от 122 до 400 мм, они не могут похвастаться наличием управляемых снарядов и точностью американской РСЗО.
К примеру, поставляемая на экспорт РСЗО SR-5, имеющая калибр в 220 мм (у HIMARS 227 мм), может стрелять максимум на 70 км, против 80 км у HIMARS. А ее точность оценивается в 0,2% от максимальной дальности. Иначе говоря, на дальности в 70 км, ракета SR-5 может промазать по цели на 150 метров.
В целом рф испытывает все более серьезные проблемы, в частности с боеприпасами, чьих запасов не всегда хватает для поддержания высокого темпа огня.