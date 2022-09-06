Годовое производство снарядов расходуется за месяц – оккупанты истощают свои арсеналы, поможет ли КНДР?

ВСУ заставили оккупантов тратить боеприпасы, которые копились до этого годами

Спустя полгода с начала кровавой агрессии против Украины, оккупанты начали испытывать недостаток боеприпасов, который диктатор путин пытается покрыть за счет поставок от другого диктатора – главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

По данным разведки США, россия могла закупить у КНДР ракеты малой дальности, а также сотни артиллерийских снарядов. Если более точно, то это ракеты типа "Катюша", а также 152-миллиметровые боеприпасы.

Как могут обстоять дела с наполнением российских арсеналов, разбирался "Телеграф".

Годовое производство расстреливается за месяц

Порядка 60 тысяч снарядов в день – такой расход боеприпасов оккупантами называла летом в заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Это примерно в 10 раз больше, чем расход ВСУ. А в августе руководитель Генштаба ВСУ Валерий Залужный оценивал ежесуточный расход снарядов оккупантами в 40-60 тысяч единиц.

Сколько рф может производить боеприпасов для поддержания такого темпа? Данная информация, как и многая другая, в россии относится к категории тайной, но косвенно объемы производства можно оценить.

Так, в отчете по программе "Эффективная армия" за 2017 год указывалось, что с 2014 года удалось восстановить 1,7 млн единиц ракет и боеприпасов, на покупку которых пришлось бы потратить 117 млрд рос. рублей. При этом озвученные за 2015 год финансовые показатели 58 российских предприятий, занимавшихся производством боеприпасов, составили порядка 103 млрд рос. рублей. Таким образом годовой объем производства боеприпасов военно-промышленным комплексом рф можно оценить примерно в 1,5 млн единиц.

Заметим, что при оцениваемых Украиной объемах использования в 40-60 тысяч снарядов в сутки, подобного годового производства хватит на 25-40 дней. То есть, годовой объем производства расстреливается оккупантами в среднем за месяц. И это без учета потерь, вызванных ежедневным уничтожением нескольких полевых складов.

Таким образом запасов боеприпасов, произведенных в 2015-2021 году, без учета их возможного роста производства, хватит оккупантам примерно на 7-8 месяцев, то есть до октября-ноября включительно.

Значит ли это, что арсеналы вс рф скоро исчерпаются? К сожалению, нет.

Арсеналы оккупантов неизвестны

Помимо производства, на хранении в стране-агрессоре находится неизвестное количество боеприпасов. Правда, многие из этих боеприпасов уже не могут быть безопасно использованы. Но хватает и вполне пригодных.

Оценить количество хранимых таким образом боеприпасов практически невозможно, судить можно лишь по отдельным объектам.

К примеру, называемый крупнейшим складом боеприпасов в Европе арсенал в селе Колбасна Рыбницкого района, временно неподконтрольного Молдове Приднестровья, хранит в себе порядка 20 тысяч тонн боеприпасов. В зависимости от веса боеприпасов, эти 20 тысяч тонн эквивалентны:

1 млн единиц снарядов 120-мм танкового орудия (вес снаряда порядка 20-25 кг);

500 тысяч снарядов 152-мм гаубицы (вес снаряда более 40 кг);

350 тысяч реактивных снарядов 122-мм РСЗО "Град" (вес снаряда менее 60 кг).

Конечно, на складе хранятся не только снаряды, но вряд ли число боеприпасов к артиллерии составляет менее 100-200 тысяч единиц. Сколько же именно боеприпасов хранится на этом складе и сколько их всего в рф – оценить невозможно.

Но несмотря на количественное преимущество российской артиллерии, ВСУ имеют качественное преимущество над оккупантами, неспособными справиться с новейшим оружием, поступающим от партнеров Украины.