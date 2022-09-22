Нові "Байрактари"-винищувачі на українських двигунах почали випробовувати: чим вони гарні

Літати безпілотник почне орієнтовно з 2023 року

Безпілотники Bayraktar ТВ-2, які добре виявляють себе на полі бою в Україні, не єдині у лінійці турецького виробника. Днями випробування пройшов перший у турецькому виробництві безпілотний реактивний винищувач Bayraktar Kızılelma.Він особливий тим, що в ньому використовуються українські двигуни, а збиратиме його, як очікується, на заводі в Україні.

Компанія-виробник провела перше випробування інтеграції двигуна та самого прототипу БпЛА. Воно було успішним.

Виробником двигунів для обох варіантів комплектації безпілотного винищувача буде компанія "Мотор Січ".

Реактивний надзвуковий малопомітний палубний безпілотник планують запустити 2023 року. Він призначений для боротьби з ворожою системою ППО та знищення цілей у повітрі. Також БПЛА має й іншу назву — MIUS.

Згідно з планами він має стати частиною авіагрупи турецького авіаносця Anadolu. Особливістю буде також запуск без катапульти.

Bayraktar Kızılelma у порівнянні з іншим безпілотником компанії

Технічні характеристики Bayraktar Kızılelma:

швидкість базової версії — 800 км/год польоту — до 5 годин

максимальна висота польоту — 12 км.

бойова вантажопідйомність – 1 тонна.

Варто зазначити, що одна з модифікацій планується надзвуковою. Також важливо, що Kizilelma, згідно з планами, вироблятиметься на майбутньому заводі "Байрактар" в Україні.

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