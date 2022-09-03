Палять техніки на мільйони: на скільки Bayraktar перевищують в ефективності озброєння окупантів

Українські "Байрактари", що стоять у рази дешевше за ворожу техніку, виконують на полі бою ще й психологічні функції

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про ураження протягом 3 днів, з 31 серпня по 2 вересня, 2 БПЛА Bayraktar цілого переліку техніки окупантів. Причому без жодних втрат із нашого боку.

Згідно з наведеними підрахунками, йдеться про 10 одиниць техніки на загальну суму близько 26,5 млн дол, знищених за цей період:

8 танків Т-72, орієнтовна вартість одного 3 млн. дол;

1 САУ "Акація", вартість — 1,6 млн дол);

1 БМП — 0,6 млн дол;

1 гаубиця — 0,3 млн дол.

Крім цього, було пошкоджено ще п’ять ворожих танків Т-72 та одну БМП. Загальна сума пошкоджень – близько 1,85 мільйонів доларів.

Таким чином дві одиниці української техніки вивели з ладу 16 одиниць ворожою, загальною вартістю понад 28 мільйонів доларів. При цьому вартість 1 БПЛА Bayraktar складає близько 5 мільйонів доларів, не рахуючи вартості боєприпасів, витрачених на удари.

Разом з тим, з урахуванням того, що жоден з "Байракторів" не був навіть пошкоджений, можна стверджувати, що бойова ефективність українських дронів, у фінансовому виразі – 10 млн. доларів проти 30 мільйонів, виявилася мінімум на 300% вищою, ніж російської техніки. .

Але ефективність "Байрактар" не можна оцінити лише в грошах, насамперед це моральна підтримка для бійців сухопутних військ, впевнених, що їх підтримують у повітрі. А окупанти настільки бояться застосування бойових дронів, що вже у травні "нарахували" 90 "знищених" безпілотників цього типу, хоча Україна на момент російського вторгнення їх мала всього 36.

При цьому на озброєнні ЗСУ знаходяться сотні безпілотників, які виконують різні функції – від розвідки до ударів по ворогові за межами дії більшості традиційних систем озброєння.