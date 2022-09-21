ВСУ получат новые дроны-камикадзе – речь идет о десятках единиц

ВСУ получат новые дроны-камикадзе, которым смогут уничтожать вражескую бронетехнику

В сентябре министерство обороны США (Пентагон) заключило контракт на поставку Вооруженным силам Украины новых ударных дронов-камикадзе Switchblade 600. Согласно данным сайта Пентагона контракт оценивается в 2,2 млн дол.

Это не первые дроны-камикадзе полученные ВСУ, ранее речь шла о Switchblade 300 – более простых версиях барражирующих боеприпасов, весом в 2,7 кг, способных быть в воздухе не более 10 минут и пролетать не более 10 км. Это делает их удобными для переноски одним бойцом, но из-за малого веса боеприпас несет малый заряд взрывчатки, что делает сферу его применения весьма ограниченной.

Switchblade 600 весом в 23 килограмма, что делает его более громоздким, на подготовку к запуску, например, нужно до 10 минут. С другой стороны, его можно использовать против бронетехники. Также данный дрон может находиться в воздухе уже до 40 минут и пролететь до 80 км.

В сообщении Пентагона не говорится, сколько именно Switchblade 600 может получить Украина, судить можно лишь по косвенным признакам. Так, Switchblade 300 стоит порядка 6 тысяч долларов, стоимость же Switchblade 600 явно в несколько раз выше него, но ниже стоимости ПТРК "Javelin" (порядка 100 тысяч долларов за ракету) и скорее всего составляет несколько десятков тысяч долларов.

Таким образом можно предположить, что ВСУ по контракту в 2,2 млн дол. получат 40-50, возможно несколько больше, Switchblade 600.

Вероятно, поставки Switchblade 600 стали ответом на успешные операции иранских БПЛА против ВСУ.