Жгут техники на миллионы: на сколько Bayraktar превышают в эффективности вооружение оккупантов

Стоящие в разы дешевле вражеской техники, украинские "Байрактары" выполняют на поле боя еще и психологические функции

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о поражении в течение 3 дней, с 31 августа по 2 сентября, 2 БПЛА Bayraktar целого перечня техники оккупантов. Причем без всяких потерь с нашей стороны.

Согласно приведенным подсчетам, речь идет о 10 единицах техники на общую сумму порядка 26,5 млн дол, уничтоженных за этот период:

8 танков Т-72, ориентировочная стоимость одного 3 млн дол;

1 САУ "Акация", стоимость — 1,6 млн дол);

1 БМП- 0,6 млн дол;

1 гаубица — 0,3 млн дол.

Помимо этого, были повреждены еще пять вражеских танков Т-72 и одну БМП. Общая сумма повреждений – около 1,85 миллиона долларов.

Таким образом 2 единицы украинской техники вывели из строя 16 единиц вражеской, общей стоимостью свыше 28 миллионов долларов. При этом стоимость 1 БПЛА Bayraktar составляет порядка 5 миллионов долларов, не считая стоимости боеприпасов, израсходованных на удары.

Вместе с тем, с учетом того, что ни один из "Байрактаров" не был даже поврежден, можно утверждать, что боевая эффективность украинских дронов, в финансовом выражении – 10 млн долларов против 30 миллионов, оказалась минимум на 300% выше, чем российской техники.

Но эффективность "Байрактар" нельзя оценить только в деньгах, прежде всего, это моральная поддержка для бойцов сухопутных войск, уверенных что их поддерживают в воздухе. А оккупанты настолько боятся применения боевых дронов, что уже в мае "насчитали" 90 "уничтоженных" беспилотников данного типа, хотя у Украины на момент российского вторжения их было всего 36.

При этом на вооружении ВСУ находятся сотни беспилотников, выполняющих различные функции – от разведки до ударов по врагу за пределами действия большинства традиционных систем вооружения.