В армии дронов ВСУ подкрепление – прибыли еще 20 беспилотников

ВСУ получили оружие, которое может наносить удары в ближнем тылу врага

В Украину прибыли еще 20 дронов-камикадзе Warmate, вторая половина купленных еще летом 40 подобных беспилотников. Тогда данная техника была куплена за 64 миллиона гривен, собранных украинцами и добровольными жертвователями со всего мира.

Об этом сообщил министр цифровой информации Украины Михаил Федоров на своем Телеграмм-канале.

Сам Warmare является разработкой польской компании WB Electronics и Военного института технологий вооружения, первый экземпляр которого экспонировался в сентябре 2015 на Международной выставке оборонной промышленности. Также Warmate был продемонстрирован 11—14 октября 2016 в Киеве на выставке "Оружие и безопасность 2016".

Warmate – это составной высокоплан с V-образное оперением, который оснащён электродвигателем, который позволяет дрону летать до 10 км и держаться в воздухе до 30 минут на высоте до 500 метров.

Старт аппарата осуществляется с помощью пневматического запуска из контейнерной пусковой установки.

Максимальный вес дрона – 4 килограмма, причем БПЛА способен нести боевую нагрузку в виде малых бомб весом порядка 800 граммов, осколочно-фугасного и термобарического против живой силы и кумулятивного действия против техники.

Причем дрон управляется оператором, который может в любое время отменить пуск БПЛА и вернуть его на базу, если атака будет иметь слишком мало шансов на успех.

Также на днях украинская компания представила собственный БПЛА SHARK, чья задача — авиаразведка.