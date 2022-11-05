Иран сделал неожиданное заявление о беспилотниках для росси и "уколол" Украину

Иранская сторона уверяет, что поставка была осуществлена еще до 24 февраля

Иран, который возмущал заявлениями относительно своего нейтралитета в российско-украинской войне, впервые признал, что все же предоставил агрессору боевые беспилотники, но в малом количестве и еще до полномасштабного вторжения в Украину.

Соответствующую информацию озвучил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян, отметив, что Тегеран якобы не был поставлен в планы россиян применять их дроны для войны против Украины.

"Ажиотаж, поднятый некоторыми западными странами о том, что Иран предоставил россии ракеты и беспилотники для помощи в войне в Украине, о ракетах совсем неверен… Мы договорились с главой МИД Украины, чтобы они предоставили нам доказательства использования рф иранских беспилотников ", — пояснил он.

Министр также намекнул, что Украина якобы не сама принимает решения насчет дипломатических контактов. По его словам, иранские военная и политическая делегации несколькими неделями ранее имели визит в одну из стран Европы для того, чтобы встретиться с украинской стороной, однако последняя не прибыла из-за давления со стороны Западных партнеров, в частности США и Германии.

"США и некоторые европейские страны, в частности Германия, сказали Украине, что в то время, когда мы хотим ввести санкции против Ирана из-за поставок беспилотников россии, вы хотите пить кофе с иранцами в европейской стране!", — сказал Амир Абдоллахиян

Политик заверил, что после, во время телефонного разговора с украинским коллегой, они пришли к согласию относительно дальнейшей передачи Тегерану доказательств использования россией иранских дронов против Украины.

Отдельно иранский представитель добавил, что после полномасштабного российского вторжения россии ракеты не поставлял.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина предупредила Иран о дальнейших "безжалостных" действиях при условии, что тот все же решит передать россии баллистические ракеты.