"Русские научили": в сети возмущены заявлением Ирана о передаче дронов россии

МИД прокомментировали сведения о военной помощи для рф

Иран, который на систематической основе опровергает информацию о поставках оружия россии, в очередной раз отметился новым заявлением. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что Тегеран не передавал россии беспилотники, чтобы последняя использовала их в войне против Украины.

Соответствующую информацию в понедельник, 17 октября, на очередной конференции с прессой обнародовал официальный представитель иранского МИД Насер Канаани.

"Опубликована новость о том, что Иран предоставил россии беспилотники, имеет политические амбиции и распространяется по западным источникам. Мы не предоставляли оружие ни одной стороне воюющих стран", — сказал он.

Следует напомнить, что в пресс-центре командования Воздушных сил ВС Украины сообщили, что по состоянию на утро 17 октября украинским ПВО удалось ликвидировать 11 дронов-камикадзе "Shahed-136". Именно этот вид вооружения производится Ираном и именно его используют российские оккупанты для обстрелов мирных городов.

В сети пользователи заявлениями иранской стороны возмущены, однако отмечают, что такое развитие событий их уже не удивляет, мол, научились такому поведению в россии и Беларуси, систематически заявляющим, что не причастны ко многим кровавым преступлениям против Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, как на южном направлении Украины Вооруженные силы уничтожили пять вражеских дронов-камикадзе.