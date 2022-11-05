НАТО может возглавить женщина с украинскими корнями – у нее достаточно большие шансы

У политика есть большая практика работы в "сложных" ведомствах и, что не менее важно, украинские корни

Страны-члены НАТО начали активно обсуждать кандидатуру следующего генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, полномочия которого истекают осенью 2023 года. В частности, в Штатах убеждены, что лучше всего с его обязанностями будет справляться вице-премьер и по совместительству руководитель Минфина Канады с украинскими корнями Христа Фриланд.

Соответствующую информацию в субботу, 5 ноября, ссылаясь на собственные источники, сообщила американская газета The New York Times (NYT). Согласно данным издания, кроме Фриланда в члены Евросоюза рассматривают как кандидатов на пост генсека еще и премьера Эстонии Кая Калласа, президента Словакии Зузана Чапутова, а также бывшего лидера Хорватии Колинда Грабар-Китаровича. Однако канадская представительница в этих дискуссиях пока занимает лидирующее положение.

Что касается британцев, то среди них на этот пост может претендовать глава оборонного ведомства Британии Бен Уоллес.

Стоит добавить, что преимуществами 54-летней Фриланд считают свободное владение английским, французским, итальянским, русским и украинским языками. Более того, за ее спиной большая практика управления достаточно "сложных ведомств".

Если кандидатура вице-премьера будет согласована, она станет первой женщиной, а также первым гражданином Канады в должности генсека Североатлантического альянса.

Ранее "Телеграф" сообщал, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический Альянс, заявив о готовности принять скандинавские страны в его состав, хотя еще несколькими месяцами раньше его позиция была крайне неоднозначной.