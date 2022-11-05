НАТО може очолити жінка з українським корінням - у неї досить великі шанси

Політик має велику практику роботи у "складних" відомствах і, що не менш важливо, українське коріння

Країни-члени НАТО почали активно обговорювати кандидатуру наступного генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберга, повноваження котрого закінчуються восени 2023 року. Зокрема, у Штатах переконані, що найкраще із його обов'язками буде справлятися віцепрем'єрка і за сумісництвом керівниця Мінфіну Канади з українським корінням Христа Фріланд.

Відповідну інформацію у суботу, 5 листопада, посилаючись на власні джерела, повідомила американська газета The New York Times (NYT). Згідно з даними видання, крім Фріланд у члени Євросоюзу розглядають як кандидатів на пост генсека ще й прем'єра Естонії Кая Калласа, президента Словаччини Зузана Чапутова, а також колишнього лідера Хорватії Колінда Грабар-Кітаровича. Однак канадська представниця у цих дискусіях поки займає лідируючу позицію.

Що стосується британців, то серед них на цю посаду може претендувати очільник оборонного відомства Британії Бен Уоллес.

Варто додати, що перевагами 54-річної Фріланд вважають вільне володіння англійською, французькою, італійською, російською та українською мовами. Ба більше, за її спиною велика практика управління досить "складних відомств".

Якщо кандидатуру віцепрем'єрки буде узгоджено, вона стане першою жінкою, а також першим громадянином Канади на посаді генсека Північноатлантичного альянсу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу, заявивши про готовність прийняти скандинавські країни до його складу, хоча ще кількома місяцями раніше його позиція була вкрай неоднозначною.