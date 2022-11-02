Сидеть во тьме необязательно: украинцам дали совет по экономии электричества

В "Урэнерго" дали несколько советов по экономии электричества

Российские оккупанты продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего правительство призвало население к экономии. Впрочем, это не значит, что необходимо полностью выключать свет и отопление в своих домах и квартирах.

Как рассказал член правления "Укрэнерго" Алексей Брехт в интервью изданию SPEKA, в течение восьми месяцев войны энергетики старались делать все, чтобы конечные потребители не чувствовали того, что энергосистема страдает от действий оккупационных войск.

Однако сейчас россияне сфокусировали свои удары непосредственно на объектах энергетической инфраструктуры и ставит целью ее уничтожить, а потому на протяжении зимы Украине понадобится помощь граждан.

При этом он отмечает, что необязательно сидеть в темноте и холоде, но есть несколько советов, которые помогут энергосистеме нашей страны.

В частности он рекомендует включать энергоемкие устройства в ночное время, выключать свет в пустых помещениях и не включать все устройства одновременно.

"Мы не знаем планов россиян, но по характеру последних атак, думаю, уже все поняли, что зима будет сверхтяжелой", — добавил Брехт.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи окажутся в доме незаменимыми, если внезапно будут отключены свет и газ. В свете приближающейся зимы, которая обещает быть непростой, следует знать подобные мелочи.