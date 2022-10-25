Как сохранить тепло в доме без лишних затрат: эти действия будут под силу каждому украинцу

"Удобные" решения, позволяющие дольше сохранять тепло в вашем доме

Нет ничего лучше, чем расслабиться в уютном, теплом доме зимним вечером, но из-за постоянных обстрелов оккупантами критически важной инфраструктуры Украины насладится теплом в своих жилищах удастся не всем жителям страны.

Эксперт по отоплению Мэтью Дженкинс рассказал изданию express, как дольше удерживать драгоценное тепло в помещении. Есть несколько вариантов, чтобы температура в частном доме или квартире не упускалась все ниже.

Используйте двери с умом

Массивные двери — "лучший вариант" для сохранения тепла в вашем доме, хотя разумное использование любой двери может иметь значение. Вопреки распространенному мнению, закрытие всех дверей не способствует повышению энергоэффективности. На самом деле лучше оставить все внутренние двери открытыми при использовании центрального отопления.

В помещениях с источником тепла, например камином или дровяной печью, важно держать двери закрытыми. Это делается для того, чтобы удерживать тепло в единственной комнате, в которой вы находитесь в данный момент, а не выпускать его наружу.

Обеспечение надлежащей герметизации окон и дверей также полезно для максимального удержания тепла в вашем доме.

Закройте шторы и жалюзи

Обычный частный дом теряет около 40% тепла через окна и двери. Шторы и жалюзи невероятно эффективно удерживают тепло и блокируют сквозняки, поэтому обязательно задергивайте их, как только солнце садится, чтобы свести к минимуму потери тепла.

Снова откройте их, как только взойдет солнце, чтобы позволить естественному солнечному свету проникать сквозь окна.

Добавьте фольгу

Уход за радиаторами имеет решающее значение для обеспечения их рабочего состояния, и добавление отражающей подложки также может помочь. Поместите большую подложку из фольги за радиатором, и это поможет уменьшить количество тепла, уходящего из вашего дома, и дольше сохранить тепло в вашей комнате.

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