Длительное отключение света: 4 совета, как приготовиться

Самых необходимых вещей должно хватить по меньшей мере на трое суток

Эта зима предполагается тяжелой во всех смыслах. В лучшем случае в домах украинцев станет прохладнее на несколько градусов, но в самом худшем можно остаться без света и тепла на длительное время. Поэтому для этого нужно подготовиться заранее, чтобы провести холодный период года с каким-либо комфортом. Среди вещей, которые могут понадобиться в первую очередь — обеспечивающие питание, водоснабжение, связь с внешним миром и свет, пишет НВ.

Продукты длительного питания

Чтобы быть готовым к отключению света или другой критической ситуации, следует приобрести продукты, не требующие длительного приготовления. В магазинах тоже уже в момент паники людей будет тяжелая ситуация — все разберут и придется брать то, что есть.

Среди простейших продуктов – консервы или упакованные блюда, которые готовятся только с добавлением небольшого количества кипятка. Главное, чтобы продукты были сытные и содержали белок и калории. Следует иметь не менее трехдневный запас продуктов.

Аварийное водоснабжение

При отключении света трудно положиться на стабильное водоснабжение, поэтому следует заранее продумать и этот момент. В частности, самое главное иметь трехдневный запас питьевой воды.

Следует рассчитать примерно три литра воды на одного человека в сутки. То есть, если в семье проживают три человека, то на один день следует иметь девять литров. Воду можно хранить в закрытых бутылках на полке или в специальном контейнере. Главное позаботиться о том, чтобы питьевая вода не загрязнялась.

Аварийное радио

Если есть портативный источник питания, то это станет идеальным вариантом, который обеспечит работу, например смартфона. Так что в таком случае можно будет спокойно прослушивать радио или, если есть мобильный интернет, находить новости в других источниках информации.

Однако не всегда портативный генератор энергии есть. Аварийные радиостанции с ручным приводом или солнечными батареями станут хорошей идеей. Также хорошим вариантом станет радиоприемник на батарейках.

Фонари

В случае неожиданного отключения электроэнергии в доме было бы прекрасно иметь несколько фонарей, которые можно сразу включить и освещать большую площадь. Также можно иметь фонарики, которые обеспечат сфокусированный луч света. К ним нужно иметь запас батареек.

К тому же при покупке всех вещей, работающих на батарейках, можно найти работающие на одного и того же типа. Так что не придется закупать запасы батареек на каждый отдельный прибор. При необходимости батарейки с одного устройства можно снять и сразу использовать для другого.

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