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Можно справиться и без электричества: как зарядить телефон во время отключения света

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Телефон можно зарядить от ноутбука
Телефон можно зарядить от ноутбука. Фото pinterest.com

Даже из казалось бы безвыходной ситуации можно найти выход.

Из-за обстрелов рф по объектам энергетики во многих городах Украины ввели плановые отключения света. Хорошо, когда есть график отключений, однако бывает и так, что можно остаться без света неожиданно. Чтобы не остаться без связи, важно, чтобы мобильный телефон был заряжен. Но что делать — если гаджет сел?

Оказывается, все достаточно просто и есть как минимум пять способов, как зарядить свой телефон во время отключения электричества, пишет vikna.tv. Однако все же старайтесь всегда держать свои девайсы заряженными.

Как зарядить телефон без электричества

  • Повербанк — самый простой и быстрый способ. Главное, чтобы портативное зарядное было "полным".
  • Велосипедный генератор — эффективный способ, но придется разобрать велосипед. В колесе этого транспортного средства есть миниатюрный генератор, благодаря которому можно зарядить аккумулятор от движения.
  • Машина — если у вас или у ваших знакомых/соседей есть автомобиль, то свой гаджет можно зарядить от него. Главное, чтобы была автомобильная зарядка для телефона.
  • От ноутбука — если компьютер заряжен, то можно зарядить телефон, присоединив к нему кабель USB. Процесс не быстрый, но поможет оставаться на связи.
  • От колонки — способ, аналогичный предыдущему. Если дома есть мощная колонка, телефон можно зарядить от нее.

Также "Телеграф" рассказывал, почему нельзя оставлять мобильный телефон на зарядке на всю ночь. Как бы идея проснуться с максимальным процентом не казалась хорошей, лучше так не делать. А еще мы писали, при каких процентах оптимально ставить смартфон заряжаться.

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