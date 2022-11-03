Зимой будет жестко – эксперт рассказал о подготовке местных властей к отопительному сезону

Власти городов готовятся к самым экстремальным вариантам

Из-за продолжающихся ударов по гражданской инфраструктуре этой зимой украинцам будет куда холоднее, о чем уже успели предупредить власти. На деле же в этот отопительный сезон может быть все еще жестче и власти уже готовятся к этому варианту.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook эксперт в сфере энергетики и ЖКХ Олег Попенко.

"Сказали, что в ряде городов в мэриях собирали глав ОСББ отдельно и управляющих всех мастей (коммунальные ЖЭКи, частные управляющие) отдельно. Встречи прошли под эгидой установки коммуникации на ОЗП и информирования на случай чрезвычайных ситуаций. Вплоть до того, как и когда сливать воду из систем отопления и т.д. Считаю это позитивом и правильным решением, чтобы без самодеятельности, и об этом я говорю уже как три месяца. Никаких фантазий с буржуйками и генераторами в квартирах. Все максимально жестко и просто", — написал эксперт.

Как пояснил "Телеграфу" Олег Попенко, такие казалось бы простые шаги вроде слива воды с отопительных систем, ради которых устраивают совещания, на самом деле крайне важны.

"Если не слить воду из отопительных систем она может замерзнуть и отопление внутри дома будет просто уничтожено, придется фактически устанавливать новые батареи, трубы и прочее. Поэтому слив воды при отсутствии тепла – это первое что надо делать, чтобы не оставить жильцов без отопления", — подчеркнул собеседник "Телеграфа".

По словам Олега Попенко, слив воды из отопительных систем осуществляют сантехники ЖЭКов или нанятый ОСББ, что нужно делать в каждом доме по подъездам. А на это требуется время, особенно если в домах стоят металлические двери и попасть в подъезд не так просто, поэтому время, затраченное на слив воды, имеет важное значение.

"Если оставить воду в батареях при температуре в минус 5-7 градусов, трубы придут в негодность примерно через 3 суток, если температура еще ниже, скажем минус 20 градусов, процесс идет в разы быстрее", — поясняет Олег Попенко.

Можно не дожидаться сантехника, который придет сливать воду из батареи, а самому побеспокоиться о тепле зимой, для чего нужно знать несколько простых вещей.