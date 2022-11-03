Взимку буде жорстко – експерт розповів про підготовку місцевої влади до опалювального сезону

Влада міст готується до найекстремальніших варіантів

Через удари по цивільній інфраструктурі цієї зими українцям буде набагато холодніше, про що вже встигла попередити влада. Насправді ж цього опалювального сезону може бути все ще жорсткішим і влада вже готується до цього варіанту.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook експерт у сфері енергетики та ЖКГ Олег Попенко.

"Сказали, що у низці міст у меріях збирали голів ОСББ окремо та керуючих усіх мастей (комунальні ЖЕКи, приватні керуючі) окремо. Зустрічі пройшли під егідою встановлення комунікації на ОЗП та інформування на випадок надзвичайних ситуацій. Аж до того, як і коли зливати воду з систем опалення тощо Вважаю це позитивом і правильним рішенням, щоб без самодіяльності, і про це я говорю вже як три місяці. Жодних фантазій з буржуйками та генераторами в квартирах. Все максимально жорстко і просто", — написав експерт.

Як пояснив "Телеграфу" Олег Попенко, такі начебто прості кроки на кшталт зливу води з опалювальних систем, заради яких влаштовують наради, насправді вкрай важливі.

"Якщо не злити воду з опалювальних систем вона може замерзнути і опалення всередині будинку буде просто знищено, доведеться фактично встановлювати нові батареї, труби та інше. Тому злив води за відсутності тепла – це перше, що треба робити, щоб не залишити мешканців без опалення", — Наголосив співрозмовник "Телеграфа".

За словами Олега Попенка, злив води з опалювальних систем здійснюють сантехніки ЖЕКів або найнятий ОСББ, що потрібно робити у кожному будинку під’їздами. А на це потрібен час, особливо якщо в будинках стоять металеві двері та потрапити до під’їзду не так просто, тому час, витрачений на злив води, має важливе значення.

"Якщо залишити воду в батареях при температурі мінус 5-7 градусів, труби стануть непридатними приблизно через 3 доби, якщо температура ще нижче, скажімо мінус 20 градусів, процес йде в рази швидше", — пояснює Олег Попенко.

Можна не чекати на сантехніку, яка прийде зливати воду з батареї, а самому потурбуватися про тепло взимку, для чого потрібно знати кілька простих речей.