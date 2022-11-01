П’ять дешевих лайфхаків обігріти спальню, якщо зникло опалення: легше не буває

Важливо залишатися в теплі, особливо вночі під час сну

Зараз українці як ніколи турбуються про опалення своїх будинків та про те, як не замерзнути цієї зими. А все через війну з російським окупантом та ракетними обстрілами по критичній інфраструктурі України.

На щастя, існує низка недорогих способів, які дозволяють зберегти тепло без включення радіаторів та використання централізованого опалення протягом тривалого часу. Щоб зберегти тепло в кімнаті без використання опалення, експерти Bed Kingdom поділилися з express п’ятьма хитрощами, яким можна легко слідувати.

Наприклад, дуже важливо залишатися в теплі, особливо вночі під час сну, коли людині просто необхідно розслабитися після напруженого дня і добре поспати, не тремтячи кожного разу від холоду у власному ліжку.

1. Тримайте штори відкритими протягом дня

Особливо, якщо у вашу спальню потрапляє пряме сонячне світло, здатне нагрівати все, що може поглинати тепло, включаючи ліжка, меблі та одяг. Як тільки сонце сяде, закрийте фіранку.

2. Використовуйте пухирчасту плівку для утеплення вікон

Підтримувати тепле повітря в будинку трохи складніше із вікнами з одинарним склінням. Однак одним зі швидких, дешевих рішень є використання пухирчастої плівки. Вона працює як хороший утеплювач завдяки невеликим повітряним кишеням. Просто оббризкайте вікно водою, і пухирчаста плівка легко до нього приклеїться.

3. Утепліть підлогу килимком

Приміщення можуть втрачати до 10% тепла через неутеплену підлогу. Квартири та будинки з дерев’яними підлогами можуть виграти від покупки килима. Додатковий шар може запобігти втратам тепла і натомість допомагає утримувати його всередині кімнати.

4. Переставте меблі

Якщо ваше ліжко знаходиться надто близько до вікна, це означає, що будь-які протяги будуть спрямовані саме на нього. Поставте ліжко подалі від вікна, бажано у куток. Додайте додаткові шари ковдр і подушок, щоб зігрітися вночі.

5. Придбайте наматрацник з підігрівом

Наматрацник з підігрівом використовує дроти з електричним підігрівом або нагріту воду. Цей варіант можна розглядати як економічно ефективний спосіб зігрітися вночі. Наматрацник не тільки зігріє вас, а й допоможе вашим м’язам розслабитися, а отже, вам буде набагато легше заснути.

Раніше "Телеграф" писав, як зігрітися взимку за допомогою одягу. А також, як утеплити будинок за допомогою килима.