Пять дешевых лайфхаков обогреть спальню, если исчезло отопления: легче не бывает

Важно оставаться в тепле, особенно ночью во время сна

Сейчас украинцы как никогда беспокоятся об отоплении своих домов и о том, как не замерзнуть этой зимой. А все из-за войны с российским оккупантом и ракетными обстрелами по критической инфраструктуре Украины.

К счастью, существует ряд недорогих способов, которые позволяют сохранить тепло без включения радиаторов и использования централизованного отопления в течение длительного периода времени. Чтобы сохранить тепло в комнате без использования отопления, эксперты Bed Kingdom поделились с express пятью хитростями, которым можно легко следовать.

Например, очень важно оставаться в тепле, особенно ночью во время сна, когда человеку просто необходимо расслабиться после напряженного дня и хорошо поспать, не содрогаясь каждый раз от холода в собственной кровати.

1. Держите шторы открытыми в течение дня

Особенно, если в вашу спальню попадает прямой солнечный свет, способный нагревать все, что может поглощать тепло, включая кровати, мебель и одежду. Как только солнце сядет, закройте занавеску.

2. Используйте пузырчатую пленку для утепления окон

Поддерживать теплый воздух в доме немного сложнее с окнами с одинарным остеклением. Однако одним из быстрых, дешевых решений является использование пузырчатой ​​пленки. Она работает как хороший утеплитель благодаря небольшим воздушным карманам. Просто обрызгайте окно водой, и пузырчатая пленка легко к нему приклеится.

3. Утеплите пол ковриком

Помещения могут терять до 10% тепла через неутепленный пол. Квартиры и дома с деревянными полами могут выиграть от покупки ковра. Дополнительный слой может предотвратить потери тепла и вместо этого помогает удерживать его внутри комнаты.

4. Переставьте мебель

Если ваша кровать находится слишком близко к окну, это означает, что любые сквозняки будут направлены именно на нее. Поставьте кровать подальше от окна, желательно в угол. Добавьте дополнительные слои одеял и подушек, чтобы согреться ночью.

5. Приобретите наматрасник с подогревом

Наматрасник с подогревом использует провода с электрическим подогревом или нагретую воду. Этот вариант можно рассматривать как экономически эффективный способ, чтобы согреться ночью. Наматрасник не только согреет вас, но и поможет вашим мышцам расслабиться, а значит, вам будет намного легче заснуть.

Ранее "Телеграф" писал, как согреться зимой с помощью одежды. А также, как утеплить дом с помощью ковра.