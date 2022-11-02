Что делать при отключении света: простые правила подготовки

К аварийным ситуациям можно подготовиться заранее — настроить радио на нужные частоты и закупить продукты

Отключение электричества всегда проблемно — размораживается холодильник, непросто делать обычные бытовые вещи или работать. Отключения бывают по разным причинам — как плановые или веерные, когда в сети недостаточно энергии для всех потребителей, так и аварийные, в случае поломок или российских атак.

К отключениям света можно подготовиться. Американская энергетическая компания Just Energy опубликовала ряд рекомендаций про подготовку дома к внезапным отключениям света.

Что нужно сделать дома

Если свет погас внезапно важно перемещаться осторожно, особенно если блекаут застал вас в ванной. Первым делом — выключить все выключатели, кроме одного — по нему вы поймете, что подача электроэнергии восстановлена. Также отключите приборы из розеток, чтобы скачки напряжения в сети не повредили их.

Как подготовить свой дом к отключению света заранее

Фонарики

Лучше всего иметь несколько фонариков в удобных местах — возле кровати, на кухне, около входной двери. Убедитесь в наличии батареек для них.

Радио

Радио на батарейках очень выручит, если обычные каналы связи недоступны. Ищите линию с новостями про свой город или область. Если FM-диапазон недоступен есть и другие возможности.

Средние волны украинского радио

Вода

Убедитесь, что дома достаточный запас воды на всех членов семьи на пару дней. Рекомендуется иметь как питьевую, так и техническую воду.

Еда

При отключении электроэнергии еда быстро портится. Холодильник держит еду холодной, если его постоянно не открывать около 4 часов, морозилка — около 48 часов. Лучше иметь запас нескоропортящихся продуктов на несколько дней.

Продукты на случай чрезвычайных ситуаций

Белковые или фруктовые батончики

Сухие хлопья или мюсли

Сухофрукты

Консервированные соки

Аптечка

Запас средств гигиены и лекарств должен быть подготовлен заранее. Если есть люди с особыми медпотребностями, то нужен недельный запас необходимого.

План эвакуации

Если ситуация усугубляется, может понадобиться покинуть жилье. Заранее обсудите с домочадцами куда идти и что делать. Рекомендуют иметь не только документы с собой, но и список контактов семьи, наличные и карты района.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как организовать гигиену в условиях длительного отключения воды. Также актуален вопрос готовки в случае отключения электричества и газа. Можно есть запасы батончиков или воспользоваться другими способами.