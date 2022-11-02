Что делать при отключении света: простые правила подготовки
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К аварийным ситуациям можно подготовиться заранее — настроить радио на нужные частоты и закупить продукты
Отключение электричества всегда проблемно — размораживается холодильник, непросто делать обычные бытовые вещи или работать. Отключения бывают по разным причинам — как плановые или веерные, когда в сети недостаточно энергии для всех потребителей, так и аварийные, в случае поломок или российских атак.
К отключениям света можно подготовиться. Американская энергетическая компания Just Energy опубликовала ряд рекомендаций про подготовку дома к внезапным отключениям света.
Что нужно сделать дома
Если свет погас внезапно важно перемещаться осторожно, особенно если блекаут застал вас в ванной. Первым делом — выключить все выключатели, кроме одного — по нему вы поймете, что подача электроэнергии восстановлена. Также отключите приборы из розеток, чтобы скачки напряжения в сети не повредили их.
Как подготовить свой дом к отключению света заранее
Фонарики
Лучше всего иметь несколько фонариков в удобных местах — возле кровати, на кухне, около входной двери. Убедитесь в наличии батареек для них.
Радио
Радио на батарейках очень выручит, если обычные каналы связи недоступны. Ищите линию с новостями про свой город или область. Если FM-диапазон недоступен есть и другие возможности.
Вода
Убедитесь, что дома достаточный запас воды на всех членов семьи на пару дней. Рекомендуется иметь как питьевую, так и техническую воду.
Еда
При отключении электроэнергии еда быстро портится. Холодильник держит еду холодной, если его постоянно не открывать около 4 часов, морозилка — около 48 часов. Лучше иметь запас нескоропортящихся продуктов на несколько дней.
Продукты на случай чрезвычайных ситуаций
- Белковые или фруктовые батончики
- Сухие хлопья или мюсли
- Сухофрукты
- Консервированные соки
Аптечка
Запас средств гигиены и лекарств должен быть подготовлен заранее. Если есть люди с особыми медпотребностями, то нужен недельный запас необходимого.
План эвакуации
Если ситуация усугубляется, может понадобиться покинуть жилье. Заранее обсудите с домочадцами куда идти и что делать. Рекомендуют иметь не только документы с собой, но и список контактов семьи, наличные и карты района.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как организовать гигиену в условиях длительного отключения воды. Также актуален вопрос готовки в случае отключения электричества и газа. Можно есть запасы батончиков или воспользоваться другими способами.