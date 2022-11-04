Топ-5 бытовых приборов, которые "воруют" ваши деньги: простые лайфхаки сэкономят электроэнергию

Стоит сократить использование некоторые электроприборов и в счетах появятся меньшие цифры

В связи с вражескими ударами по объектам энергетики украинцев просят экономить электроэнергию, чтобы не нагружать слишком сети. Есть как минимум пять бытовых приборов, которые потребляют больше всего света. Если оставить прибор подключенным к сети, он будет потреблять электричество, даже если вы им не пользуетесь.

Издание Express пишет о лайфхаке, который поможет сэкономить энергию и деньги. Его суть в том, чтобы меньше пользоваться главными "ворами" электричества или вовсе выключить эти пять приборов.

Телевизор

Один из самых энергоемких устройств в доме, даже когда находится в режиме ожидания. Вам придется приложить усилия, чтобы встать и выключить телевизор из розетки, но это будет стоить денег, которые вы сэкономите.

Холодильник и морозильная камера

Потребляемая мощность бытового холодильника обычно составляет от 100 до 250 Вт, эксплуатация одного этого устройства обходится в круглую сумму. Вы не можете просто выключить холодильник, но есть способы обеспечить его максимально эффективную работу. Самый простой способ убедиться, что холодильник работает должным образом, — это регулярно очищать его как снаружи, так и внутри. В частности, очистка прибора внутри и утилизация любых просроченных продуктов гарантируют, что холодильнику не нужно будет работать так усердно, чтобы сохранять продукты охлажденными или замороженными.

Игровые приставки

Выключив игровую приставку, вы тоже сможете сэкономить на счетах за электроэнергию. Если игровая консоль подключена к сети, то устройство выполняет проверку обновлений или сообщений, даже когда находится в режиме ожидания.

Будильник

Даже такая мелочь, как будильник, подключенный к сети, значительно увеличит годовой счет за электроэнергию. Лучше отключить часы, когда они не используются.

Также "Телеграф" рассказывал, какие кухонные приборы – самые большие "пожиратели энергии". Небольшие правила при их использовании помогут не тратить свет зря. А также мы писали, что делать при аварийном отключении электрики.