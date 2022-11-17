Шевченка, Усика та Суркіса обрали членами НОК

Членами організації стали кілька відомих осіб

У четвер, 17 листопада, на Генасамблеї Національного олімпійського комітету (НОК) обрали нових членів на період 2022-2026 років. Крім того, на засіданні мають обрати нового голову НОК. На цю посаду претендують четверо.

Членами НОК були обрані легендарний український футболіст Андрій Шевченко, чинний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Олександр Усик, народний депутат IX скликання Григорій Суркіс, чемпіонка Європи у потрійному стрибку Марина Бех-Романчук, дворазова олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва та інші. Про це повідомляє Трибуна.

Вони входять до списку із 39 фізичних осіб, які сприяють розвитку спорту. Це рішення підтримали 99 голосів, проти – 11, утрималось – 4.

Додамо, що перед голосуванням за президента НОК вимкнулося світло. Про це в telegram розповів один із кандидатів на цю посаду, олімпійський чемпіон Жан Беленюк.

"Сталося те, про що ми попереджали НОК. Перед голосуванням за президента НОК вимкнулося світло. Протоколу, що робити, звісно немає", — написав Беленюк.

Раніше повідомлялося, що Шевченко отримав престижну нагороду в Італії. До цього "Шева" закликав бізнес допомогти відновити стадіон в Ірпені.