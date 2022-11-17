Шевченко, Усика и Суркиса избрали членами НОК

Членами организации стали несколько известных персон

В четверг, 17 ноября, на Генассамблее Национального олимпийского комитета (НОК) избрали новых членов на период 2022-2026 годов. Кроме того, на заседании должны избрать нового главу НОК. На данный пост претендуют четверо.

Членами НОК были избраны легендарный украинский футболист Андрей Шевченко, действующий чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик, народный депутат IX созыва Григорий Суркис, чемпионка Европы в тройном прыжке Марина Бех-Романчук, двукратная олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева и другие. Об этом сообщает Трибуна.

Они входят в список из 39 физических лиц, способствующих развитию спорта. За это решение отдали 99 голосов, против – 11, воздержались – 4.

Добавим, что перед голосованием за президента НОК выключился свет. Об этом в telegram рассказал один из кандидатов на данный пост, олимпийский чемпион Жан Беленюк.

"Случилось то, о чем мы предупреждали НОК. Перед голосованием за президента НОК выключился свет. Протокола, что делать, конечно нет", – написал Беленюк.

Ранее сообщалось, что Шевченко получил престижную награду в Италии. До этого "Шева" призвал бизнес помочь восстановить стадион в Ирпене.