Украинские спортсмены бойкотировали престижный турнир из-за грязных денег российского олигарха

Украинские стрелки сделали сознательный выбор

Украинские стрелки блестяще выступили на чемпионате мира-2022, после чего решили бойкотировать Кубок президента Международной федерации спортивной стрельбы ISSF из-за влияния российского олигарха Владимира Лисина, который возглавляет международную федерацию.

Об этом заявил президент Федерации стрельбы Украины Олег Волков, передает Xsport. Он отметил, что стрелки получают небольшие призовые, тем не менее украинцы не поедут на турнир, финансируемый россиянином.

"В ноябре начнется Кубок президента, который он лично учредил. Он выделяет свои деньги, чтобы награждать спортсменов. У нас неприбыльный вид спорта, в стрельбе нет таких больших призовых как в других видах спорта. Максимум – это 500 евро на коммерческих соревнованиях.

А Лисин для своего турнира находит большие деньги и именно потому, что это именно его деньги, мы отказались от участия в соревнованиях, чтобы не получать грязные деньги из рук российского олигарха", — рассказал Волков.

Напомним, украинский стрелок Сергей Кулиш стал чемпионом мира по стрельбе, завоевав путевку на Олимпийские игры.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб член сборной Украины по пулевой стрельбе.