Ушел на фронт добровольцем: в боях с оккупантами погиб член сборной Украины

Спортсмен получил ранение, а затем вновь пошел воевать.

Член сборной Украины по пулевой стрельбе Егор Кигитов погиб, защищая родину.

Об этом сообщает Олимпийский колледж имени Ивана Пиддубного, где 21-летний Кигитов учился на втором курсе.

"При защите Украины от российских захватчиков погиб Егор Кигитов – студент нашего колледжа, который добровольцем ушел на фронт. Егор всегда был принципиальным и патриотическим гражданином, который и до масштабного вторжения войск России принимал активное участие в противодействии пророссийским элементам и агентуре москвы. Таким мы навсегда запомним Егора Кигитова! Героям Слава!", — отметили в колледже, прикрепив видеозапись с участием Егора.

Добавим, что Кигитов на передовой попадал под обстрел "Градов", в результате чего он получил ожоги. Залечив раны, он вновь отправился на фронт.

К слову, Егор был братом-близнецом Глеба Кигитова — чемпиона Украины и чемпиона Европы среди юниоров и по стрельбе из пневматического пистолета.

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