Укр

Вернулся для защиты Украины: оккупанты убили призера чемпионата Европы

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Иван Бедняк Новость обновлена 22 апреля 2022, 21:19
Иван Бедняк

У спортсмена остались жена и маленький сын.

В боях с оккупантами погибают немало спортсменов, в частности в Херсонской области перестало биться сердце 36-летнего Ивана Бедняка — мастера спорта Украины международного класса по пулевой стрельбе.

Об этом сообщает отделение Национального олимпийского комитета Украины во Львовской области.

Сообщается, что воспитанник отделения пулевой стрельбы Львовского государственного училища физической культуры погиб 20 апреля в боях на Херсонщине. Друг спортсмена рассказал, что Иван после полномасштабного вторжения рф в Украину вернулся из Европы домой и вступил в ряды ВСУ. В Днепре у героя остались жена и 6-летний сын.

В составе сборной Украины Бедняк выступал на чемпионатах мира и Европы. В 2013 году на чемпионате Европы по стрельбе из малокалиберного оружия он завоевал серебряную награду (дистанция 25 метров). В командном турнире Бедняк вместе с партнерами выиграл бронзовую награду.

"Вечная память украинскому Герою! Искренние соболезнования родным и близким", — написали в организации.

Напомним, оккупанты убили призера сборной Украины на Играх Непокоренных.

Ранее сообщалось, что в боях под Черниговом погиб украинский боксер.

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#Украина #Россия #Война с Россией
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