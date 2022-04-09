Укр

Вместо ФК "Шахтер" пошел в армию, жег технику врага десятками: история погибшего Героя Украины

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Виталий Сапило Новость обновлена 09 апреля 2022, 15:36
Виталий Сапило

Герой обезвредил 3 десятка единиц вражеской техники

Лейтенант Виталий Сапило погиб в боях за Киев.

Историю храброго украинца рассказали на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Указом Президента Украины Владимира Зеленского отважному офицеру за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, присвоено звание Герой Украины. К сожалению, посмертно…

В прошлом году лейтенанту исполнился всего 21 год. Он из села Сокольники, что недалеко от Львова. С детства подавал большие надежды в спорте. Окончил детскую футбольную школу "Карпаты". Юношу приглашали в донецкий "Шахтер", однако он избрал профессию защитника страны и в 2017 году поступил в Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, учился на факультете боевого применения войск.

Во время обороны столицы Украины экипаж лейтенанта обезвредил три десятка единиц вражеской техники. Жизнь настоящего офицера и патриота оборвалась в жестоком противостоянии с врагом под Киевом. Украинских танкистов россияне не смогли одолеть прямо на поле боя, поэтому привлекли авиацию. Прямое попадание вражеской бомбы в украинский танк оборвало жизнь отважных защитников…

"Почивай с миром, Герой Украины!", — заявили в Генштабе ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинские власти уже нашли многих россиян, совершивших зверства в Буче.

Напомним, в ЕС назвали виновника ракетного удара по вокзалу Краматорска.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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