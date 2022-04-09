Укр

В Евросоюзе определили виновных в атаке на вокзал Краматорска

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Россияне ударили по тем, кто надеялся эвакуироваться в безопасное место Новость обновлена 09 апреля 2022, 12:37
Россияне ударили по тем, кто надеялся эвакуироваться в безопасное место

Доказательств вины оккупационной армии больше, чем достаточно

В Европейском Союзе выразили уверенность в том, что виновниками трагедии на вокзале Краматорска, где погибло более 50 человек, является российская федерация. С таким заявлением объединение стран выступило сразу после обнародования Пентагоном аналогичной позиции.

Информацию сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу внешнеполитической службы Евросоюза.

Почему россии не победить Украину в войне?

В ЕС "глубоко шокированы" таким актом агрессии со стороны россии и требуют, чтобы виновных как можно быстрее нашли и заставили отвечать согласно закону. По мнению политиков, военные преступления не могут оставаться безнаказанными.

"Евросоюз поддерживает меры по обеспечению ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права", — говорится в заявлении организации.

Стоит добавить, что в Минобороны США утверждают: верить российской пропаганде, которая сначала хвалилась совершенным, а затем начала отрицать свою причастность, нет смысла. Такое поведение России наоборот доказывает вину оккупационной армии за краматорскую трагедию. Тем более что в интернете есть множество доказательств того, что российские сообщения относительно совершения атаки редактировались. Также в сеть слили видео запуска ракет, которые, скорее всего, и повлекли за собой массовое убийство людей в Краматорске.

Как известно, это уже не первое ужасное зверство русских солдат в Украине. Однако некоторые европейские политики до сих пор не верят, что россия способна на подобные поступки. Так, например, некоторые из коллег Владимира Зеленского потребовали доказательств, что расстрелы и массовые захоронения мирных жителей Бучи, Гостомеля и Ирпеня — не инсценированы.

По некоторым источникам, это мог быть представитель Венгрии, которую, по мнению отдельных экс-чиновников Украины, наше государство способно "заменить" в Евросоюзе.

Теги:
#Украина #Россия #Донецкая область #Евросоюз #Война #Донбасс #Краматорск
Россияне ударили по тем, кто надеялся эвакуироваться в безопасное место
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В Евросоюзе определили виновных в атаке на вокзал Краматорска
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В Евросоюзе определили виновных в атаке на вокзал Краматорска
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