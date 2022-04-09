Зеленский: лидер страны ЕС потребовал доказательств, что "резня в Буче" не была постановкой

Зеленский заявил, что эти слова были худшим, что он слышал за последние дни

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что худшими словами, которые он слышал за последние дни, была просьба ведущего европейского политика о доказательствах того, что резня в Буче не была инсценировкой.

Об этом Зеленский рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

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Как сообщает издание, ведущий политик ЕС хотел получить от президента Украины доказательства того, что военные преступления в Буче не были инсценировкой. На вопрос журналиста о том, является ли этот политик из ЕС главой европейского правительства, Зеленский четко ответил: "Да", однако кто именно это был, президент не сказал.

"Покажите нам доказательства того, что это не постановка", — процитировал Зеленский слова европейского политика.

Источники "Европейской правды" и "Украинской правды" подтвердили, что Зеленский говорил о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что геноцид украинцев в Буче всколыхнул мир. На зверства путинских военных отреагировали США, ЕС, Израиль и многие другие страны. При этом продолжают появляться новые свидетельства об оккупации на Киевщине. Так, жительница Бучи рассказала, что российские оккупанты расстреливали мирных граждан просто так. Ее соседа военные рф убили, хотя тот поднял руки вверх, будто сдается. Появляется информация о множестве изнасилованных и сожженных жертв, в том числе детей.