В Пентагоне рассказали, кто же нанес удар по вокзалу в Краматорске

Число погибших перевалило за полсотни

Ракета, нанесшая смертельный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска в пятницу, 8 апреля, действительно была выпущена российскими военнослужащими. Информацию удалось подтвердить с помощью американской разведки, о чем было сообщено на закрытом брифинге Минобороны США, проводившемся для печати.

Новость опубликовало "Радио Свобода".

Оперативно о главном – в нашем Telegram

"Мы не купились на возражение россиян по поводу того, что они не несут ответственности [за атаку по Краматорску — ред.]. Сначала они заявили об успешном ударе, но потом отрицали это, как только поступило сообщение о последствиях", — заявил один из высокопоставленных чиновников Пентагона.

Читайте также: Категория Блоги/мнения путин устроил убийство гражданских в Краматорске по трем причинам Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко объяснил, почему россия наносит удары по скоплениям мирных украинцев

Добавим, что Минобороны США также предупреждают: оккупационная армия собирается как можно быстрее совершить наступление на Краматорск. Для этого может быть задействована созданная в прошлом году 18-я мотострелковая дивизия. Такие выводы американцы делают из наблюдений за перемещениями техники в этом регионе.

Добавим, что согласно вечерним данным о количестве жертв ракетных обстрелов Краматорска, число погибших достигло 52 человек. Среди них пятеро детей.

Также отметим, что всего в Донецкой области только за сутки 8 марта было разрушено 11 различных объектов. Восемь из них — жилые дома в разных населенных пунктах области. Больше всего пострадали Северодонецк, Лисичанск, Золотое, Кременная. Также продолжаются атаки на Попасное и Рубежное.

Обстрелянная многоэтажка в Северодонецке

Напомним, что атака на Краматорск произошла в день, когда местные жители массово пытались эвакуироваться из города после просьбы от власти. К сожалению, выпущенная ракета попала в толпу, из-за чего погибло и травмировалось немало людей.

При этом россияне пытались сначала начали кичиться совершенным, а затем массово начали менять распространенную информацию. Таким образом оккупанты надеялись скрыть свою причастность к преступлению.