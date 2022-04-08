Медалист сборной Украины погиб, защищая страну

У ветерана осталась жена и сын.

Известный ветеран Дмитрий Сидорук погиб в бою защищая родину от российских оккупантов, которые больше 40 дней ведут полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба сборной Украины на Играх Непокоренных в Facebook.

Сообщается, что Дмитрий, который выиграл "серебро" на Invictus Games в Торонто, погиб в среду, 6 апреля, защищая страну.

"Это невероятно большая потеря для всей Украины. Сказать, что нам сейчас больно – это ничего не сказать. Дима – неотъемлемая и огромная часть семьи Непокоренных. Человек, приведший в стрельбу из лука многих ветеранов, советчик и поддержка всей нашей команды. Дима, твое имя не будет забыто! Отомстим за тебя и за каждого, кто погиб! Светлая память!" — сообщили в пресс-службе сборной Украины.

Сидорук – ветеран, участник первой сборной Украины на Играх Непокоренных, серебряный призер Invictus Games в Торонто, тренер нынешних сборных Invictus Games и Warrior Games по стрельбе из лука, судья отборов и национальных соревнований. У Дмитрия осталась любящая жена и сын.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе погиб известный украинский тренер по боксу. Также в боях за этот город был убит украинский чемпион по кикбоксингу.