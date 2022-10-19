Вместо магнитиков - медали! Украинские стрелки покорили мир

Украина выиграла "золото" и "серебро" ЧМ-2022

Есть такая шутка: если спортсмены не завоевали медали, то хоть магнитики домой привезли. Но это точно не про украинских стрелков. На чемпионате мира по пулевой стрельбе, который проходит в Египте, копилка украинской сборной пополнилась еще двумя наградами. Ранее здесь "бронзу" выиграл Павел Коростылев. Сейчас Коростылев стал чемпионом мира!

Наш спортсмен выиграл золотую медаль в стрельбе со стандартного малокалиберного пистолета (25 м).

Кроме того, "серебро" чемпионата мира в миксте завоевали Сергей Кулиш и Дарья Тихова, в дисциплине стрельба лежа с малокалиберной винтовки (50 м).

Кстати, на этом чемпионате мира первую олимпийскую лицензию Парижа-2024 завоевала для Украины Ирина Маловичко.

Ранее сообщалось, что новый слоган Олимпийских игр в Париже напугал россиян.

Напомним, в марте украинка Елена Костевич выиграла "золото" ЧЕ в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.