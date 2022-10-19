Замість магнітиків – медалі! Українські стрілки підкорили світ

Україна виграла "золото" та "срібло" ЧС-2022

Є такий жарт: якщо спортсмени не здобули медалі, то хоч магнітики додому привезли. Але це точно не про українських стрільців. На чемпіонаті світу з кульової стрільби, що проходить у Єгипті, скарбничка української збірної поповнилася ще двома нагородами. Раніше тут "бронзу" виграв Павло Коростильов. Нині Коростильов став чемпіоном світу!

Наш спортсмен виграв золоту медаль у стрільбі зі стандартного малокаліберного пістолета (25 м).

Крім того, "срібло" чемпіонату світу у міксті здобули Сергій Куліш та Дар’я Тихова, у дисципліні стрільба лежачи з малокаліберної гвинтівки (50 м).

До речі, на цьому чемпіонаті світу першу олімпійську ліцензію Парижа-2024 виборола для України Ірина Маловічко.

Раніше повідомлялося, що новий слоган Олімпійських ігор у Парижі налякав росіян.

Нагадаємо, у березні українка Олена Костевич виграла "золото" ЧЄ у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.