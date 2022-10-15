Збірна України виграла першу медаль на чемпіонаті світу з кульової стрільби (відео)

Україна також отримала другу ліцензію на Олімпійські ігри у Парижі

У суботу, 15 жовтня, Павло Коростильов приніс Україні не лише першу медаль чемпіонату світу з кульової стрільби-2022, а й другу олімпійську ліцензію після успіху Ірини Маловичко.

24-річний львів’янин виборов "бронзу" на ЧС-2022 з кульової стрільби в Каїрі (Єгипет). Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України у Facebook.

Українець у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 м склав конкуренцію азіатським стрільцям. Павло пропустив уперед лише двох китайців Чжан Іфаня та Лю Цзіньяо. Примітно, що до фінальної вісімки вдалося пробитися лише двом спортсменам не з Азії. Другим виявився ще один українець Віктор Банькін, який посів 7-му підсумкову позицію.

Додамо, що окрім медалі Коростильов отримав ліцензію у цій дисципліні на Олімпійські ігри у Парижі-2024.

Раніше повідомлялося, що новий слоган Олімпійських ігор у Парижі налякав росіян.

Нагадаємо, у березні українка Олена Костевич виграла "золото" ЧЄ у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.