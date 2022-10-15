Сборная Украины выиграла первую медаль на чемпионате мира по пулевой стрельбе (видео)
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Украина также получила вторую лицензию на Олимпийские игры в Париже
В субботу, 15 октября, Павел Коростылев принес Украине не только первую медаль чемпионата мира по пулевой стрельбе-2022, но и вторую олимпийскую лицензию после успеха Ирины Маловичко.
24-летний львовянин добыл "бронзу" на ЧМ-2022 по пулевой стрельбе в Каире (Египет). Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины в Facebook.
Украинец в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м составил конкуренцию азиатским стрелкам. Павел пропустил вперед только двух китайцев Чжан Ифаня и Лю Цзиньяо. Примечательно, что в финальную восьмерку удалось пробиться лишь двум спортсменам не из Азии. Вторым оказался еще один украинец, Виктор Банькин, который занял 7-ю итоговую позицию.
Добавим, что кроме медали Коростылев получил лицензию в этой дисциплине на Олимпийские игры в Париже-2024.
Ранее сообщалось, что новый слоган Олимпийских игр в Париже напугал россиян.
Напомним, в марте украинка Елена Костевич выиграла "золото" ЧЕ в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.