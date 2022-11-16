Українські спортсмени бойкотували престижний турнір через брудні гроші російського олігарха

Українські стрільці зробили свідомий вибір

Українські стрілки блискуче виступили на чемпіонаті світу-2022, після чого вирішили бойкотувати Кубок президента Міжнародної федерації спортивної стрільби ISSF через вплив російського олігарха Володимира Лісіна, який очолює міжнародну федерацію.

Про це заявив президент Федерації стрільби України Олег Волков, передає Xsport. Він зазначив, що стрілки отримують невеликі призові, проте українці не поїдуть на турнір, який фінансує росіянин.

"У листопаді розпочнеться Кубок президента, який він особисто заснував. Він виділяє свої гроші, щоб нагороджувати спортсменів. У нас неприбутковий вид спорту, у стрільбі немає таких великих призових як в інших видах спорту. Максимум – це 500 євро на комерційних змаганнях.

А Лісін для свого турніру знаходить великі гроші й саме тому, що це саме його гроші, ми відмовилися від участі у змаганнях, щоби не отримувати брудні гроші з рук російського олігарха”, — розповів Волков.

Нагадаємо, український стрілець Сергій Куліш став чемпіоном світу зі стрільби, здобувши путівку на Олімпійські ігри.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув член збірної України з кульової стрільби.