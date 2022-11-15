Росіянка почала цитувати путіна, щоб її пустили у цивілізований світ

Російська спортсменка хоче виступати та тренуватися на Заході

Олімпійська чемпіонка 2022 року в лижній естафеті Вероніка Степанова, яка підтримує президента рф володимира путіна, заявила, що не збирається відмовлятися від тренувань на Заході.

Відповідну заяву Вероніка зробила в ефірі програми "Є тема!" на "Матч ТВ". Вона зазначила, що збирається тренуватися на Заході, адже путін раніше казав, що росія не збирається закриватися.

"Перемагати без прапора і гімну не так приємно, бо до гордості домішується частка злості та образи. Саме це я відчувала на нагородженні в Пекіні. Потрібно не забувати, що мета наших хейтерів і супротивників якраз у тому, щоб скасувати нас повністю, щоб нас забули, не бачили і не чули. Навіщо їм допомагати?

Я не лише планую повернутися на міжнародну арену, а й не збираюся відмовлятися від тренувань на Заході, якщо це виправдано цілями. Як зауважив президент Володимир Путін, ми самі ні від кого не збираємося закриватися. Краще і не скажеш ", – сказала Степанова

Раніше Степанова "облизала" главу мзс рф сергія лаврова і прессекретаря путіна дмитра пєскова.

Нагадаємо, російських лижників було відсторонено від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Степанова називає це "скасуванням" росії.