Лижниця вважає, що Заходу вигідне усунення російських атлетів

Захід має дві мети, усуваючи російських спортсменів від міжнародних змагань.

Про це заявила олімпійська чемпіонка Пекіна, російська лижниця Вероніка Степанова, передає "Матч ТВ". Вона вважає, по-перше, цивілізований світ не хоче змагатися з росіянами, щоб у західних медіа говорили якнайменше про успіхи росії. А по-друге, щоб у росіян було якнайменше приводів для гордості та позитивних емоцій.

"Треба чесно сказати, що ті на Заході, хто вирішив російських спортсменів усунути від змагань, люди далеко не дурні й знають, що роблять. У них дві мети: по-перше, зробити так, щоб у їх власних медіа було якнайменше позитивного про росію та росіян. У будь-якому сенсі, у будь-якому контексті. Вони вирішили, що ми вороги, і вони хочуть, щоб їхнє власне населення повірило в це. А про ворогів можна або погано, або нічого. І це включає спорт.

Але є й друга причина, чому вони весь російський спорт хочуть "скасувати". Щоб у людей у самій росії було якнайменше приводів для гордості та позитивних емоцій. З цим, як розумієте, я погодитися зовсім не можу і разом із набагато досвідченішими спортсменами, функціонерами, бізнесменами шукаю відповідь на запитання: "А що натомість перемог на Олімпіадах? " — написав Степанова.

Раніше Степанова розповіла про особливу енергію президента рф володимира путіна. Крім того, лижниця в захваті від прессекретаря глави кремля дмитра пєскова і глави мзс рф сергія лаврова.