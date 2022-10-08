Путинская спортсменка нелепо объяснила "отмену" россии

Лыжница считает, что Западу выгодно отстранение российских атлетов

Запад преследует две цели, отстраняя российских спортсменов от международных соревнований.

Об этом заявила олимпийская чемпионка Пекина, российская лыжница Вероника Степанова, передает "Матч ТВ". Она считает, во-первых, цивилизованный мир не хочет соревноваться с россиянами, чтобы в западных медиа говорили как можно меньше про успехи рф. А во вторых, чтобы у россиян было как можно меньше поводов для гордости и положительных эмоций.

"Надо честно сказать, что те на Западе, кто придумал российских спортсменов отстранить от соревнований, люди далеко не глупые и знают, что делают. У них две цели: во-первых, сделать так, чтобы в их собственных медиа было как можно меньше положительного о России и русских. В любом смысле, в любом контексте. Они решили, что мы враги, и они хотят, чтобы их собственное население поверило в это. А о врагах можно либо плохо, либо ничего. И это включает спорт.

Но есть и вторая причина, почему они весь российский спорт хотят "отменить". Чтобы у людей в самой России было как можно меньше поводов для гордости и положительных эмоций. С этим, как понимаете, я согласиться совсем не могу и вместе с гораздо более опытными спортсменами, функционерами, бизнесменами ищу ответ на вопрос: "А что взамен победам на Олимпиадах?" — написал Степанова.

Ранее Степанова рассказала об особой энергии президента рф владимира путина. Кроме того, лыжница в восторге от пресс-секретаря главы кремля дмитрия пескова и главы мид рф сергея лаврова.