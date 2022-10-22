Український стрілець Куліш завоював "золото" на чемпіонаті світу (відео)

Україна виборола чергову олімпійську ліцензію

Українські стрілки продовжують брати медалі на чемпіонаті світу. У суботу, 22 жовтня, Сергій Куліш став чемпіоном світу зі стрільби з малокаліберної гвинтівки із трьох положень на дистанції 50 метрів.

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету у Facebook. Крім того, 29-річний спортсмен із Черкас завоював путівку на Олімпійські ігри в Парижі.

На чемпіонаті світу в Каїрі (Єгипет) Куліш здобув перемогу у стрільбі з гвинтівки із трьох положень із 50 метрів. Сергій зумів випередити поляка Томаша Бартника та Йон-Германа Хегга з Норвегії. У цій дисципліні від України також виступав Олег Царьков, який посів підсумкове 50 місце у кваліфікації.

Відео фіналу чемпіонату світу зі стрільби з малокаліберної гвинтівки із трьох положень на дистанції 50 метрів:

Зазначимо, Куліш уперше виборов особисту медаль на ЧС. Раніше він виграв "срібло" у парі з Дар’єю Тиховою. Крім того, Сергій є срібним призером ОІ у Ріо (2016).

Раніше повідомлялося, що на Олімпійські ігри в Парижі Україна видобула дві ліцензії — обидві у стрілецьких дисциплінах. Павло Коростильов виступить на Іграх у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 м, а Ірина Маловичко виконала норматив у стендовій стрільбі.