Призер Олімпіади-2022 зробив смішне тату — його малювала дружина
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Спортсмен дотримався обіцянки, яку дав своїй дружині
Швайцарський сноубордист Ян Шеррер виборов бронзову медаль Олімпійських ігор 2022 року в дисципліні хафпайп. До речі, нагороди пекінських Ігор у фігурному катанні досі не вручили.
Перед поїздкою на Олімпіаду дружина сказала Яну: "Якщо ти виграєш медаль у Пекіні, то маєш зробити татуювання на мій вибір". Спортсмен погодився.
І ось через вісім місяців після Ігор Шеррер зробив тату, за ескізом дружини.
"Хороший, але не найкращий", — говорить напис на смішний картинці.
Нагадаємо, що в інтернеті висміяли бажання Росії поїхати на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.
А Міжнародний олімпійський комітет уже розпочав переговори з потенційними господарями літніх Ігор 2036 року. З’явився несподіваний фаворит.