Призер Олімпіади-2022 зробив смішне тату — його малювала дружина

Спортсмен дотримався обіцянки, яку дав своїй дружині

Швайцарський сноубордист Ян Шеррер виборов бронзову медаль Олімпійських ігор 2022 року в дисципліні хафпайп. До речі, нагороди пекінських Ігор у фігурному катанні досі не вручили.

Перед поїздкою на Олімпіаду дружина сказала Яну: "Якщо ти виграєш медаль у Пекіні, то маєш зробити татуювання на мій вибір". Спортсмен погодився.

І ось через вісім місяців після Ігор Шеррер зробив тату, за ескізом дружини.

"Хороший, але не найкращий", — говорить напис на смішний картинці.

Нагадаємо, що в інтернеті висміяли бажання Росії поїхати на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

А Міжнародний олімпійський комітет уже розпочав переговори з потенційними господарями літніх Ігор 2036 року. З’явився несподіваний фаворит.