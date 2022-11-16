Завдано потужного спортивного удару по росії: звідки їх виключили цього разу

Рішення ухвалено голосами 64 делегатів

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) призупинив членство Паралімпійського комітету росії (ПКР) та Білорусі (ПКБ).

Як йдеться у заяві, оприлюдненій у твіттер МПК, подібні рішення були ухвалені під час засідання Генасамблеї у Берліні. Зазначається, що за усунення росії проголосували 64 делегати, ще 39 були проти і 16 утрималися.

"У зв’язку з його (членства, — ред.) призупиненням ПКР росії втрачає всі права членства в МПК з урахуванням права на апеляцію. Якщо будь-яка апеляція не буде задоволена, тільки Генеральна Асамблея може скасувати припинення. Наступна Генеральна Асамблея, ймовірно, відбудеться у четвертому кварталі 2023 року", — йдеться у повідомленні.

В іншому твітті повідомляється, що таке ж рішення було ухвалено щодо членства Білорусі. Підтримали рішення 54 делегати, ще 45 були проти та 18 утрималися.

Членство ПКР у Міжнародному паралімпійському комітеті було припинено у 2016 році на тлі допінгового скандалу. У 2019 році членство ПКР було умовно відновлено.

Як повідомлялося раніше, президент ПКР напередодні намагався отримати візу до Німеччини для участі в засіданні Генасамблеї, проте не зміг цього зробити, через що розкритикував керівництво МПК.