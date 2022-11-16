Нанесен мощный спортивный удар по россии: откуда их исключили на этот раз

Решение принято голосами 64 делегатов

Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство Паралимпийского комитета россии (ПКР) и Беларуси (ПКБ).

Как говорится в заявлении, обнародованном в твиттер МПК, подобные решения были приняты во время заседания генассамблеи в Берлине. Отмечается, что за отстранение россии проголосовали 64 делегата, еще 39 были против и 16 воздержались.

"В связи с его (членства, — ред.) приостановлением ПКР россии теряет все права членства в МПК с учетом права на апелляцию. Если какая-либо апелляция не будет удовлетворена, только Генеральная Ассамблея может отменить приостановку. Следующая Генеральная Ассамблея, вероятно, состоится в четвертом квартале 2023 года", — говорится в сообщении.

В другом твитте сообщается, что такое же решение было принято по членству Беларуси. Поддержали решение 54 делегата, еще 45 были против и 18 воздержались.

Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете было приостановлено в 2016 году на фоне допингового скандала. В 2019 году членство ПКР было условно восстановлено.

Как сообщалось ранее, президент ПКР накануне пытался получить визу в Германию для участия в заседании Генассамблеи, однако не смог этого сделать из-за чего раскритиковал руководство МПК.