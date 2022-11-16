Германия красиво послала россию на международном уровне

Власти ФРГ не пустили российского чиновника на международное мероприятие

В россии надеются на возвращение спортсменов на международную арену. Тем не менее россиян не хотят видеть даже на Внеочередной Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (МПК).

Об этом сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета россии (ПКР). Президент организации Павел Рожков пытался получить визу в Германию, но получил отказ и будет следить за событиями Генассамблеи с экрана монитора. Власти рф винят во всем руководство МПК, штаб-квартира которой находится в Германии.

"Руководство МПК не смогло выполнить свои обязательства по обеспечению личного участия делегации ПКР. Власти Германии отвергли запрос МПК в выдаче виз, что является беспрецедентным и недопустимым для страны, в которой располагается Штаб-квартира МПК. Визы не были выданы и делегатам других Национальных паралимпийских комитетов. Это — вмешательство политики в спорт, что противоречит олимпийским и паралимпийским ценностям", — гласит сообщение на сайте ПКР.

Добавим, Генеральная ассамблея МПК состоится в Берлине 16 ноября. Планируется, что на заседании обсудят вопрос статуса членства ПКР в организации.

Ранее сообщалось, что президент МОК намекнул на возвращение россиян в международный спорт. Кроме того, президент ФИФА призвал россию и Украину прекратить боевые действия на время проведения чемпионата мира по футболу.