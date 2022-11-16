Німеччина красиво послала росію на міжнародному рівні

Влада ФРН не пустила російського чиновника на міжнародний захід

У росії сподіваються на повернення спортсменів на міжнародну арену. Однак росіян не хочуть бачити навіть на Позачерговій Генеральній асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету (МПК).

Про це повідомила пресслужба Паралімпійського комітету рф (ПКР). Президент організації Павло Рожков намагався отримати візу до Німеччини, але отримав відмову та стежитиме за подіями Генасамблеї з екрана монітора. Влада росії звинувачує у всьому керівництво МПК, штаб-квартира якої знаходиться в Німеччині.

"Керівництво МПК не змогло виконати свої зобов’язання щодо забезпечення особистої участі делегації ПКР. Влада Німеччини відкинула запит МПК у видачі віз, що є безпрецедентним і неприпустимим для країни, в якій знаходиться Штаб-квартира МПК. Візи не були видані і делегатам інших Національних паралімпійських. Це — втручання політики в спорт, що суперечить олімпійським і паралімпійським цінностям", — йдеться у повідомленны на сайті ПКР.

Додамо, Генеральна асамблея МПК відбудеться у Берліні 16 листопада. Планується, що на засіданні обговорять питання щодо статусу членства ПКР в організації.

Раніше повідомлялося, що президент МОК натякнув на повернення росіян до міжнародного спорту. Крім того, президент ФІФА закликав росію та Україну припинити бойові дії на час проведення чемпіонату світу з футболу.