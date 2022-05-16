Одіозний Шуфрич залишив Україну, але "обіцяв" повернутися

Шуфрич покинув територію України та поїхав на тиждень до Угорщини

Депутат Верховної Ради від фракції "ОПЗЖ", яка була розпущена 12 травня, Нестор Шуфрич залишив територію України.

Про це заявив на пресконференції 16 травня голова Чернівецької ОВА Сергій Осачук.

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Він зазначив, що Шуфрич перетнув кордон через КПП "Порубне". Також Осадчук додав, що низка місцевих депутатів колишньої проросійської партії ховається від мобілізації до лав ЗСУ.

Як повідомляє видання "Бабель" із посиланням на джерело із "ОПЗЖ", Шуфрич поїхав на тиждень до "трьох малолітніх дітей" в Угорщину. Стверджується, що одіозний депутат повернеться до наступного пленарного засідання ВР.

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Нагадаємо, що 4 березня 206 батальйон територіальної оборони захопив Шуфрича за те, що той фотографував позиції української армії. Нардепу зав’язали очі та руки та віддали працівникам СБУ. Сам політик заявляв, що просто робив селфі. Пізніше Шуфрича відпустили, пояснивши це тим, що не знайшли нічого кримінального на фото.