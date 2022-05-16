Одиозный Шуфрич покинул Украину, но "обещал" вернуться

Шуфрич покинул территорию Украину и уехал на неделю в Венгрию

Депутат Верховной Рады от фракции "ОПЗЖ", которая была распущена 12 мая, Нестор Шуфрич покинул территорию Украины.

Об этом заявил на пресс-конференции 16 мая глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук.

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Он отметил, что Шуфрич пересек границу через КПП "Порубное". Также Осадчук добавил, что ряд местных депутатов бывшей пророссийской партии скрываются от мобилизации в ряды ВСУ.

Как сообщает издание "Бабель" со ссылкой на источник из "ОПЗЖ", Шуфрич уехал на неделю к "трем малолетним детям" в Венгрию. Утверждается, что одиозный депутат вернется на следующее пленарное заседание ВР.

Нестор Шуфрич рассказал "Бабелю" детали своего выезда в Венгрию. "13 мая я уехал за границу, имел для этого законные основания. Я отец трех несовершеннолетних детей — 3, 5 и 9 лет. Кроме того, я оформил свой выезд согласно всем нормативам, установленным для военного времени. Необходимость выехать за границу связана со срочной врачебной консультацией в связи с состоянием одного из моих детей. Планирую вернуться к 23 мая", — заявил он

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В сети выезд Шуфрича из Украины вызвал возмущения.

Напомним, что 4 марта 206-й батальон территориальной обороны захватил Шуфрича за то, что тот фотографировал позиции украинской армии. Нардепу завязали глаза и руки и отдали работникам СБУ. Сам политик заявлял, что просто делал селфи. Позже Шуфрича отпустили, объяснив это тем, что не нашли на фото ничего криминального.